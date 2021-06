Cerveteri. Igiene Urbana, in vigore il calendario estivo per le utenze non domestiche

CERVETERI – Anche per le utenze non domestiche entra in vigore il calendario estivo della raccolta differenziata dei rifiuti. Cambiano dunque, fino a domenica 12 settembre i giorni e gli orari di esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata delle attività commerciali.

Calendario omogeneo per le attività commerciali di tutto il territorio e ritiro dell’organico garantito 7 giorni su 7, 6 giorni su 7 per il cartone, 3 su 7 per plastica, vetro e metallo.

“Con le attività commerciali in questi ultimi mesi è stato portato avanti un lungo lavoro – spiega l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – con il prezioso lavoro dell’Ufficio Ambiente, nelle persone della Responsabile Architetto Daniela Petrone e dei funzionari Valerio Granieri e Giorgia Prete, nell’ambito delle operazioni di sostituzione dei contenitori dei rifiuti delle singole attività e nel rispetto della vigente ordinanza che di fatto cerca di rimuovere i vari contenitori dai bordi delle strade e nelle adiacenze dei locali, siamo intervenuti presso ogni attività commerciale per far sì che tutte fossero dotate dei mastelli corretti e della capienza necessaria a raccogliere i rifiuti realmente prodotti dalla loro attività lavorativa”.

Tra le note da seguire necessariamente per una corretta raccolta differenziata da parte delle attività commerciali, riportare all’interno del locale i contenitori subito dopo lo svuotamento, utilizzare esclusivamente i contenitori dati in dotazione, conferire a parte cartone, cartoncino e cassette di plastica e utilizzare solo ed esclusivamente sacchi trasparenti o semitrasparenti.

Le esposizioni della mattina, dovranno avvenire entro e non oltre le ore 12:00 di ogni giorno, dal lunedì al sabato. Negli orari di chiusura del lunedì e del mercoledì sarà possibile esporre le cassette di plastica, mentre alla chiusura del sabato si potrà esporre organico (solo per attività di ristorazione o di generi alimentari), vetro e plastica.

Si ricorda che il ritiro dell’organico è garantito solo ed esclusivamente a bar, ristoranti, pizzerie, negozi di alimentari, ortofrutta e pescherie. Il calendario è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it