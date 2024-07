Cerveteri, “I delitti del Mugnone” venerdì 26 luglio ore 18 in Piazza Risorgimento

CERVETERI – venerdì 26 luglio alle ore ore 18:00, nella antica Piazza Risorgimento, avrà luogo il nuovo appuntamento di presentazione del MultiDimensionCrime di Daniela Alibrandi, “I delitti del Mugnone”. Il sedicesimo romanzo dell’autrice, uscito in libreria nel mese di giugno scorso, ha già suscitato l’attenzione della Rai, che lo ha ospitato in una puntata di Incontri d’Autore, e di altre emittenti come Radio Rid. Organizzato dal Caffè & Libreria il Rifugio degli Elfi, punto di riferimento significativo per gli amanti della buona letteratura e dell’arte, l’evento è patrocinato dal Comune di Cerveteri Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione.

Quella di Cerveteri è la terza tappa del tour dedicato all’innovativo MultiDimensionCrime “I delitti del Mugnone”, un romanzo che rispecchia in pieno la sostanza dello stile più volte riconosciuto all’autrice da critici e recensori italiani e statunitensi, che è stato finalmente ufficializzato e depositato con il suo acronimo (MDC o MDCrime). Il dinamico Morellini Editore, poi, lo ha reso anche Extended Book, un mix in grado di trasformare quella che solitamente è la lettura di un libro in un’esperienza difficile da dimenticare. Nei romanzi della Alibrandi, infatti, il lettore viene catturato dalle prime righe fino all’ultima pagina, immerso nella multidimensionalità della storia. E l’innovazione editoriale dell’Extended Book renderà possibile immergersi, attraverso il Q-Code in quarta di copertina, nelle ambientazioni del libro, con immagini, video e addirittura musica degli anni Ottanta, nei quali si svolge la trama

La storia, infatti, si dipana nella realtà di quegli anni e tra le mura di un inquietante monastero adagiato sulle colline tra Firenze e Fiesole, vicino al fiume Mugnone, reso in ombra dalla notorietà dell’Arno, nel quale si getta proprio nel Parco delle Cascine, in pieno centro fiorentino. Ambientazione inusuale per la pluripremiata Alibrandi che ha sempre prediletto Roma e i suoi sotterranei per le trame dei propri libri. Nel monastero si intrecceranno i destini di una ragazza, alla ricerca disperata di un rifugio, di uno spietato assassino, che ama firmare i propri efferati delitti, e del commissario Rosco, da poco trasferito a Firenze, nel momento in cui dal Mugnone affioreranno i corpi straziati di due adolescenti. Non diremo di più, perché il romanzo è da scoprire pagina dopo pagina.

E venerdì prossimo, chi si aspetta una semplice presentazione del libro dovrà ricredersi, scoprendo i nuovi orizzonti letterari attraverso il fluido dialogo tra il giornalista e scrittore Riccardo Dionisi e l’autrice. Ad arricchire l’incontro la presenza e le risposte del criminologo forense dott. Gianluca Di Pietrantonio, con il quale si entrerà nelle affascinanti teorie criminologiche, indispensabili per comprendere l’efferatezza dei delitti descritti nel romanzo. Ma ancora si potrà godere della travolgente interpretazione di alcune parti dell’opera a cura dell’attore e regista Agostino De Angelis.

L’incontro è gratuito e si terrà all’aperto.