Cerveteri. Guerra in Ucraina, punto di raccolta anche del CDZ Valcanneto

CERVETERI – Anche il Comitato di Zona Valcanneto Poggio Aurelio scende in campo a sostegno della popolazione ucraina.

I soci del Direttivo infatti, già entrati in contatto con il Funzionario di Protezione Civile Comunale Renato Bisegni, saranno presso il Centro Polivalente di Largo Giordano nelle giornate di venerdì 4 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e di sabato 5 marzo dalle ore 11:30 alle ore 13:00 per raccogliere generi di prima necessità da destinare alle famiglie in fuga dal conflitto bellico.

Si complimenta con l’iniziativa anche il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che dichiara: “Ringrazio tutto il Direttivo e i soci del CDZ Valcanneto per aver aperto anche nel loro territorio un punto di raccolta di generi di prima necessità per garantire dunque un ulteriore e concreto sostegno alla popolazione ucraina. In un contesto drammatico come quello che stiamo vivendo, è sempre una nota di positività e forza sapere che ci sono così tante persone che in maniera volontaria scelgono di mettersi a disposizione di chi in questo momento sta soffrendo sulla propria pelle il dramma della guerra”.

“Si può donare tutto ciò che possa essere utile a garantire un immediato sostegno – prosegue il Sindaco Pascucci – generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, ma anche indumenti caldi, purché questi, come prevedono i vigenti protocolli sanitari legati all’emergenza epidemiologica, siano nuovi. Ringrazio per questa iniziativa la Presidente del Comitato di Zona Antonella Temperini, tutto il Direttivo Soci e tutti coloro che già in queste ore si stanno attivando per portare aiuto e sostegno”.