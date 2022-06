Cerveteri. Gubetti: “Nelle frazioni infrastrutture e servizi con i fondi del PNRR”

CERVETERI – “Il rilancio completo delle Frazioni, dei Borghi rurali e storici è uno dei punti cardine del programma elettorale della mia coalizione. Lavoreremo per riqualificarli, per creare servizi, infrastrutture e ciò che manca per lo sviluppo e per garantirne la migliore vivibilità dei cittadini residenti. Lo faremo utilizzando i fondi del PNRR, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che già ci siamo aggiudicati e che già per tanti altri progetti abbiamo dimostrato di saper cogliere nel migliore dei modi”. A dichiararlo è Elena Gubetti, candidata Sindaca di Cerveteri per la Coalizione Esserci 3.0.

“Il nostro territorio è estremamente vasto e caratterizzato da territori con peculiarità uniche – prosegue la Gubetti – passiamo dalle zone più abitate, come Cerveteri capoluogo, Marina di Cerveteri e Valcanneto, fino alle campagne e ai piccoli Borghi. Come squadra abbiamo un programma completo che interessa tutto il territorio, e per le nostre Frazioni vogliamo sviluppare una serie di progetti non solo da un punto di vista dei servizi, ma anche urbanistico, utilizzando anche il Piano Regolatore Generale che abbiamo portato all’approvazione e che oggi è al vaglio della Regione”.

“Sempre all’interno del programma – prosegue la candidata Sindaca Elena Gubetti – c’è l’istituzione della figura del Delegato territoriale. Non un semplice incarico, ma un ruolo fondamentale per stabilire un contatto quotidiano con il territorio di competenza, a cui chiederemo di creare una piccola squadra di lavoro capace di ascoltare le richieste dei cittadini, di rilevare le segnalazioni, di capire i bisogni delle singole famiglie e di riportare periodicamente tutte le informazioni alla Giunta e agli uffici”.