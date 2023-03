Cerveteri. Gubetti: “Al lavoro per l’apertura della sesta farmacia comunale”

CERVETERI – Una delibera di straordinaria importanza quella approvata dalla Giunta comunale di Cerveteri del Sindaco Elena Gubetti. In votazione infatti l’atto relativa all’ “Autorizzazione all’apertura ed esercizio della Farmacia Comunale n.6 gestita dal Comune di Cerveteri”. In questo modo il Comune di Cerveteri attiva le azioni propedeutiche all’apertura di una sesta farmacia comunale nel territorio comunale di Cerveteri.

“L’apertura di una sesta farmacia comunale è un progetto sul quale abbiamo iniziato a lavorare già nella precedente esperienza amministrativa – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – l’aumento della popolazione, in particolar modo nei periodi festivi ed ancor di più durante i mesi estivi, quando Cerveteri e Cerenova sono meta di vacanze per tantissimi romani che si trasferiscono nelle seconde case, rende non più rimandabile l’apertura di una ulteriore farmacia comunale che possa garantire un servizio efficiente. La zona che abbiamo individuato per l’ubicazione della sesta farmacia è la frazione di Cerenova, che è caratterizzata da un continuo aumento di nuovi residenti oltre che dal flusso dei villeggianti. Cittadini e villeggianti della frazione balneare potranno così usufruire di un servizio di farmacie comunali ampliato”.

“Aprire una sesta farmacia – conclude il Sindaco Gubetti – comporta un duplice vantaggio alla nostra città. Oltre all’importantissimo servizio offerto al cittadino, avrebbe anche una valenza economica: trattandosi di farmacie di proprietà comunale, gestite dalla Multiservizi Cerite, tutti gli introiti sarebbero incassati dalla Municipalizzata del Comune di Cerveteri, società che già nella nostra esperienza amministrativa degli ultimi due mandati, da una situazione di baratro economico è stata risollevata e portata a produrre importantissimi utili”.