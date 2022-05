Cerveteri. Esserci 3.0: “Continuare con Elena Gubetti Sindaco per sfruttare al meglio fondi del PNRR”

CERVETERI – “Apprendiamo con viva soddisfazione la notizia che il Comune di Cerveteri si è aggiudicato presso la Città Metropolitana di Roma Capitale un finanziamento di 2 milioni di Euro del PNRR per la realizzazione del secondo lotto di lavori del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Merito di un lavoro lungo, lungimirante, portato avanti in maniera competente e oculata da parte dell’Amministrazione comunale e che solo sostenendo Elena Gubetti come candidata Sindaca di Cerveteri potremo vedere realizzato”.

A dichiararlo è la Coalizione Esserci 3.0, composta da “Governo Civico per Gubetti Sindaco”, “Cerveteri Domani”, “Partito Democratico”, “Anno Zero / Europa Verde” e “Noi per Cerveteri”.

“Su Campo di Mare e in particolar modo sulla riqualificazione del Lungomare l’attuale Amministrazione, nella quale Elena Gubetti ha ricoperto un ruolo decisivo con il suo incarico da Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali, ha raggiunto risultati storici, inimmaginabili fino a prima che si insediasse la Giunta Pascucci – proseguono le liste della Coalizione – ora ci aspettano anni importanti, durante i quali i Comuni potranno fare affidamento sui fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e solamente una figura come quella di Elena Gubetti, competente, già fortemente inserita e profonda conoscitrice della macchina amministrativa, potrà garantire a Cerveteri che questi vengano sfruttati nel migliore dei modi per la crescita e lo sviluppo della nostra città”.