Cerveteri. Elena Gubetti nominata Vicesindaco

CERVETERI – Elena Gubetti, già Assessore alle Politiche Ambientali, è stata nominata Vicesindaco di Cerveteri. Questa mattina la firma del decreto di nomina da parte del Sindaco Alessio Pascucci.

“Ringrazio Elena Gubetti per aver accettato l’incarico – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Elena occupa un ruolo in un settore nevralgico della nostra amministrazione e della nostra città come quello dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti. Sono certo che in questi ultimi mesi di mandato saprà ricoprire al meglio il ruolo di Vicesindaca di Cerveteri e che continuerà ad adoperarsi con tenacia e caparbietà per il bene comune”.

“Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio il Sindaco Alessio Pascucci per la fiducia accordatami – dichiara Elena Gubetti – così come ho sempre fatto in questi quasi 8 anni all’interno della Giunta comunale, continuerò nel mio impegno al servizio della città, lavorando con dedizione e passione per onorare nel migliore dei modi il prestigioso incarico conferitomi in un momento così importante del nostro mandato al Governo della Città, una fase in cui anche grazie ai fondi del PNRR si potrà dare luce a nuovi progetti che segneranno il futuro di Cerveteri e del territorio”.

Una nomina salutata con soddisfazione dal gruppo consiliare Italia in Comune Caere: “Per Elena è un riconoscimento e una attestazione di stima e fiducia importante, che conferma la bontà del lavoro che in tutti questi anni ha svolto su un settore delicato come quello dell’ambiente e della tutela del territorio, ma anche sul fronte dello sviluppo urbanistico della città, affiancando con professionalità, preparazione e competenza il Sindaco e gli uffici nei complessi e lunghi iter burocratici che sanno cambiando il volto della nostra città”.

“Da quando è stata nominata Assessora già nel primo mandato, Elena Gubetti ha dato continua dimostrazione di preparazione, prontezza, grande senso delle istituzioni e amore per il territorio – prosegue il Gruppo Consiliare di Italia in Comune Caere – sia nella prima che nella seconda esperienza amministrativa della attuale Giunta Comunale, è grazie al lavoro di Elena che la nostra città è riuscita a portare a compimenti dei punti programmatici fondamentali della nostra coalizione, come ad esempio l’avvio in tutto il territorio del sistema di raccolta differenziata porta a porta facendo raggiungere a Cerveteri percentuali altissime di corretta differenziazione dei rifiuti. Questi ultimi mesi di Governo saranno importantissimi, anche in considerazione del fatto che ci sarà una sfida importante da seguire, ovvero quella dei fondi legati al PNRR, che sono destinati a dare un fondamentale impulso allo sviluppo della città”.

“Ad Elena – conclude la nota – auguriamo un buon lavoro, certi sin da ora che continuerà ad impegnarsi con la stessa verve, passione e professionalità con le quali si è comportata sino ad ora, rappresentando un importante valore aggiunto per il nostro gruppo e per Cerveteri”.