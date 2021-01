Cerveteri. COVID-19: nelle farmacie comunali in vendita il test sierologico

CERVETERI – È disponibile presso le cinque farmacie comunali di Cerveteri il test sierologico COVID-19. Un test fai-da-te, in vendita al costo di 19,90 €, che si potrà richiedere senza alcuna prescrizione medica e che potrà essere effettuato in completa autonomia direttamente a casa propria.

Il dispositivo medico-diagnostico in vitro è stato validato dall’Istituto Luigi Sacco di Milano, che ha attestato risultati di specificità del 98,3%.

Il COVID-19 SEROLOGICAL TEST è un test immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM contro SARS-CoV-2 in campioni di sangue umano. Un diluente viene utilizzato per diluire il campione e favorirne il flusso lungo la striscia reattiva. Tale test indica l’avvenuta esposizione dell’organismo al virus SARS-CoV-2, poiché vengono identificati gli anticorpi specifici diretti contro di esso.

L’effetto protettivo di tali anticorpi verso SARS-CoV-2 nel tempo è ancora in fase di studio da parte della comunità scientifica internazionale, pertanto la rilevazione di tali anticorpi non indica il raggiungimento di un’immunità protettiva.

Le cinque farmacie comunali dove poter acquistare il test sono: Farmacia n.1, Piazza Risorgimento n.21, Centro Storico di Cerveteri; Farmacia n.2, Via Oriolo n.1, Cerenova; Farmacia n.3, Via Prato del Cavaliere n.4, zona Coop; Farmacia n.4, Piazza Nazzareno Pagliuca n.3, Due Casette; Farmacia n.5, Via Settevene Palo n.81.

“In questa fase emergenziale da COVID-19, le nostre farmacie dispongono ora di uno strumento estremamente utile per tutta la cittadinanza – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in fase di acquisto, il personale delle farmacie sarà in ogni caso preparato a fornirvi ogni informazione su come utilizzare nel migliore dei modi il test”.