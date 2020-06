Cerveteri. Consegna gratuita per tutti dei farmaci fino al 31 dicembre

CERVETERI – Da oggi il Servizio di consegna a domicilio dei farmaci da parte delle Farmacie Comunali di Cerveteri è gratuito per tutti. Dopo la fase sperimentale durante l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, visti i brillanti risultati e l’elevato numero di consegne effettuate, con picchi di oltre 60 consegne giornaliere, il Comune di Cerveteri insieme alla Multiservizi Caerite hanno deciso di iniziare questo nuovo progetto fino al 31 dicembre 2020. Inoltre viene esteso ai Comuni limitrofi di Ladispoli, Fiumicino e Santa Marinella.

“Un altro straordinario risultato raggiunto dalla nostra Amministrazione comunale. Il servizio di consegna a domicilio dei farmaci si è rivelato uno dei punti di forza nella gestione dell’emergenza COVID-19 nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – nel periodo in cui infatti era necessario limitare al massimo ogni forma di spostamento da parte dell’utenza ha rappresentato un servizio di fondamentale utilità per tutti, in particolar modo per quella fascia di popolazione che maggiormente ha risentito della situazione emergenziale”.

“Avevamo già in previsione come Multiservizi Caerite di estendere la gratuità del servizio, già di per sé garantito per una vasta platea di cittadini tra cui anziani, persone con disabilità o neo mamme – ha dichiarato l’Amministratore Unico Claudio Ricci – oggi, visto anche l’elevato gradimento del servizio, possiamo consegnare i farmaci a domicilio gratuitamente a tutti i cittadini”.

Non sarà dunque più necessario sottoscrivere l’abbonamento annuale per usufruire del servizio. Per coloro che hanno in corso l’abbonamento al servizio sarà possibile contattare lo 0669401745 e ricevere istruzioni per ottenere un Coupon valido per l’importo pagato per il canone annuale. Per tutte le informazioni relative il servizio, è possibile contattare lo 0669401745 mandare una richiesta via e-mail all’indirizzo info@farmaci.me, oppure utilizzare la piattaforma web dedicata http://www.farmaci.me.