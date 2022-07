Cerveteri. Cinque nuovo Vigili per l’estate

CERVETERI – “La nostra città sta registrando come ogni estate, un cospicuo aumento di presenze. Per questo abbiamo previsto un incremento del personale in servizio presso il comando della Polizia Locale di Cerveteri. Abbiamo quindi già in servizio 5 nuovi vigili con un contratto stagionale. Tre unità rimarranno in servizio per quattro mesi, mentre le altre 2 per tre. Importanti risorse all’interno dell’Amministrazione comunale che permetteranno al comando di Polizia Locale di ampliare i propri turni e di garantire dunque anche un pattugliamento serale all’interno del nostro territorio. Ai nuovi assunti e a tutti i Vigili, i miei auguri di buon lavoro”.

Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, commentando la presa in servizio dei cinque neo assunti presso il comando della Locale di Cerveteri.

“Come ogni anno – ha dichiarato il Sindaco – in previsione della stagione estiva come Amministrazione comunale, già prima della scadenza del precedente mandato, avevamo stanziato le risorse necessarie per procedere a delle assunzioni di nuovi vigili. La loro presenza sarà fondamentale nel nostro territorio, in quanto consentirà anche una maggiore turnazione, tra ferie, recuperi e possibili malattie, del personale stabilmente in servizio”.

“Una delle prime cose a cui sto lavorando dal mio insediamento è proprio l’assetto del personale e della macchina amministrativa – prosegue il Sindaco Gubetti – in questi giorni sto incontrando il personale degli uffici comunali per porgere loro un augurio di buon lavoro e proficua collaborazione ma anche per ascoltare e recepire le esigenze dei singoli elementi. I pensionamenti avvenuti in questi anni, che di fatto hanno tolto dagli uffici personale qualificato e di lunga e maturata esperienza sul campo, hanno certamente messo in difficoltà tanti servizi nonostante la grande disponibilità e professionalità sempre garantita dai dipendenti rimasti. Verso di loro, l’impegno di aprire un dialogo continuativo e proficuo, per garantire loro di lavorare nel migliore dei modi e offrire dunque ai cittadini una macchina comunale sempre più efficiente ed efficace”.