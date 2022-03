Cerveteri. Cantieri aperti per la manutenzione stradale

CERVETERI – Hanno preso il via in questi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale di diverse arterie stradali del territorio comunale di Cerveteri. Si tratta di Via Fratelli Soprani, Via Consalvi, Piazza Fratelli Donnini, Via Colle dell’Asino e Via Adorno Bruschi, vie fondamentali e di collegamento tra diversi quartieri del capoluogo etrusco.

Lavori avviati a seguito della proficua collaborazione e unione di intenti dell’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti e dell’Assessore al Patrimonio Riccardo Ferri insieme ad ASTRAL e che rappresentano uno stanziamento di risorse pari a 150mila euro.

Soddisfatto l’Assessore Matteo Luchetti, che dichiara: “Con questo lotto di lavori, aumenta il numero delle strade sottoposte a restyling durante il mio incarico all’interno della Giunta comunale, iniziato nel gennaio del 2021. Lavori importanti che stanno interessando arterie stradali a scorrimento continuo e che rappresentano un importante collegamento urbano. Con l’ufficio Ripartizione e Opere Pubbliche, che ringrazio per il sostegno e l’ottimo lavoro che quotidianamente svolge, stiamo lavorando per il proseguo degli iter amministrativi e burocratici per la manutenzione straordinaria di nuove strade. Con l’occasione ringrazio il collega Riccardo Ferri, che ha seguito passo dopo passo l’iter burocratico e i rapporti con la Società ASTRAL sin dal primo momento, permettendoci di raggiungere questo importante obiettivo per i cittadini”.