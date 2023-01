Cerveteri. Al via la campagna elettorale dei Verdi per Alessio Pascucci

CERVETERI – Europa Verde di Cerveteri esprime tutto il suo sostegno alla candidatura di Alessio Pascucci per le prossime elezioni per la Regione Lazio.

“Un candidato di spessore con una ottima esperienza amministrativa testimoniata sia a livello cittadino che territoriale, in qualità di Sindaco e di consigliere di Città Metropolitana – si legge in una nota stampa – Pascucci ha dimostrato in questi anni una particolare sensibilità e attenzione ai temi ambientali. Durante la sua amministrazione abbiamo visto una serie di cambiamenti positivi, dalla raccolta dei rifiuti all’attenzione al patrimonio arboricolo, all’efficientamento dei servizi di illuminazione alla valorizzazione di tutti i bene archeologici e naturalistici, accogliendo sempre con favore il nostro contributo e le nostre idee. Siamo pertanto orgogliosi che abbia voluto candidarsi nella lista “Verdi e Sinistra” e stiamo lavorando ad un programma di collaborazione e di idee che possa portare le istanze di questo territorio nell’assise regionale”.

“Quest’area – prosegue la nota di Europa Verde – è cresciuta molto negli ultimi anni sia sotto il profilo demografico, tra Cerveteri e Ladispoli si raggiungono oramai circa 80.000 abitanti, sia per la qualità dei servizi e ancora di più per la consapevolezza che la protezione dell’ambiente è un valore orami irrinunciabile e si coniuga sempre più strettamente con i temi dell’uguaglianza e della solidarietà. Nei prossimi giorni daremo via ad una serie di iniziative a sostegno di questa candidatura che siamo sicuri accoglierà il consenso di tante cittadine e cittadini sensibili ai temi della sostenibilità e della giustizia sociale”.