Cerenova. Stazione FS: dissuasori di parcheggio all’ingresso, una tutela per struttura e pendolari

CERVETERI – Lavori in corso alla Stazione Ferroviaria Marina di Cerveteri. Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, grazie al fondamentale e continuo lavoro di raccordo e mediazione portato avanti dal Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso, sempre attento a tutto il mondo pendolare, si sta procedendo al montaggio di dissuasori lungo tutto il perimetro del complesso Ferroviario della frazione balneare del Comune di Cerveteri.

In questo modo, si punta a salvaguardare il pavimentato esterno la Stazione, che in questo modo non verrebbe danneggiato dalle auto che in maniera totalmente non autorizzata sostano per brevi o lunghi periodi sul tratto in questione, ma si presta anche attenzione ai pendolari, sempre più numerosi, che ogni giorno fruiscono del servizio ferroviario.

“Come Amministrazione comunale, con un egregio lavoro congiunto tra Sindaco Pascucci, Assessora Gubetti e me in qualità di Delegato che per una vita ha prestato servizio al mondo ferroviario, da anni collaboriamo in maniera estremamente proficua con RFI – dichiara il Delegato Renato Galluso – questo è solo uno dei tanti piccoli e grandi accorgimenti che da quando è diventata totalmente operativa la nuova stazione stiamo apportando, per migliorare ogni aspetto di questo luogo che ogni giorno ospita migliaia di pendolari. Con l’occasione, ringrazio tutto il personale RFI, sempre attento alle nostre richieste e ai diritti dei pendolari, così come ringrazio tutte le persone che ogni giorno lavorano per un servizio sempre più completo e migliore”.