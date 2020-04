Campagnano. 5 positivi Covid alla Rsa Santa Maria del Prato

CAMPAGNANO – E’ avvenuto questa mattina il sopralluogo della task force della Asl Roma 4 alla RSA Santa Maria del Prato di Campagnano.

Il Direttore Giuseppe Quintavalle, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Simona Ursino, e il direttore del DAPSS con a seguito la squadra della Asl Roma 4 che ha effettuato i tamponi, sono andati presso la RSA, accompagnati dalla Direttrice della RSA Roberta Ricci e dal direttore Sanitario della RSA Roberto Giovannola. Sono stati programmati 61 tamponi sia ai pazienti che al personale sanitario che lavora nella RSA.

Finora, sono 5 i casi di positività riscontrati, tre pazienti e due operatori sanitari. I tamponi al personale sanitario si stanno effettuando questa mattina in un’area esterna dove si accede con la macchina con la modalità “Drive-in”. Successivamente al sopralluogo, il Direttore Generale e la Dott.ssa Ursino hanno incontrato l’assessore e il Vicesindaco di Campagnano in un meeting per analizzare la situazione, e nelle prime ore del pomeriggio sarà predisposta una relazione che verrà consegnata sia in Regione che al sindaco.

“E’ stato comunque riscontrato – si legge in una nota della Asl – che la RSA sta facendo tutto il possibile, affrontando l’emergenza con il massimo impegno e con tutte le risorse. La Asl Roma 4 aveva già fornito la RSA di alcuni DPI, e oggi, dopo il sopralluogo si è subito attivata per mandare ulteriori DPI alla RSA”.

L’azienda sanitaria aveva già nei giorni scorsi indicato le procedure da adottare in caso di criticità: predisposizione in isolamento in stanza singola di soggetti che hanno sintomi sospetti e immediata allerta dei MMG e servizio igiene e sanità pubblica; fare indossare sempre al paziente la mascherina chirurgica; interdire l’accesso agli esterni, oltre a tutte le indicazioni sulle norme igieniche e di sicurezza E’ stata inoltre data indicazione si fornire agli operatori aggiornamenti sull’uso dei DPI e sulle modalità di vestizione e svestizione.