Bracciano, il 10 e 11 giugno la II edizione della Festa del Libro

BRACCIANO – Il 10 e 11 giugno, a vele spiegate, si apre la II edizione della Festa del Libro a Bracciano, presso il Chiostro degli Agostiniani, organizzata dall’associazione giovanile Barchette di Carta APS.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bracciano e della collaborazione della Biblioteca Comunale Bartolomea Orsini.

Anche quest’anno saranno protagonisti gli autori e le case editrici indipendenti del nostro territorio, (ma non solo!) con i loro stand.

La Festa del Libro sarà caratterizzata da numerosissimi eventi dedicati a bambini, ragazzi e adulti: laboratori ludico-didattici condotti dall’associazione Scarabocchiando, dalla Biblioteca Comunale Bartolomea Orsini e da Massimiliano Maiucchi, sapiente ed esperto saltimbanco capace di divertire i bambini in modo intelligente e lasciare a bocca aperta gli adulti!

Talk e reading ci consentiranno di conoscere autori ed editori e considerare i vari generi letterari con occhi nuovi!

Marco Danè ci farà conoscere la sua nuova App di giochi di parole coinvolgendoci in un divertentissimo torneo!

La FISAR-Manziana sarà presente proponendoci l’assaggio di alcune delle eccellenze del vino locale!

Difficile riassumere cosa sarà BARCHETTE DI CARTA – Festa del Libro, II Edizione a Bracciano, tra nuove proposte letterarie, laboratori e musica, per cui non resta che partecipare: il 10 e 11 giugno dalle 10:30 del mattino sino a sera, a Bracciano presso il Chiostro degli Agostiniani, in Via Umberto I, 5