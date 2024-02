Bracciano, al via i tirocini di inclusione

BRACCIANO – L’amministrazione comunale di Bracciano è lieta di annunciare l’avvio dei tirocini di inclusione. Questa iniziativa mira a favorire una maggiore inclusione sociale offrendo l’opportunità di fare un’esperienza positiva a diverse persone con disabilità.

L’8 febbraio inizieremo un primo incontro di formazione, per chi lavora nel front office: una formazione dedicata ad apprendere le giuste modalità di relazione con il pubblico. Per chi vorrà poi proseguire: un percorso di orientamento per cogliere le opportunità di inserimento lavorativo per le categorie protette. Un ringraziamento va alla disponibilità dei nostri uffici ma anche alle aziende e agli enti che hanno aderito nell’accogliere i nostri tirocinanti rafforzando così la coesione sociale nel nostro territorio. Bracciano è sempre più comunità solidale