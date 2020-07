Bracciano. Un calendario fitto di lavori per l’amministrazione Tondinelli

BRACCIANO – Un calendario fitto di lavori, alcuni già partiti e altri in decollo. È un luglio intenso di attività per l’amministrazione Tondinelli che continua portare a completamento un opera di restyling della Città.

Sono già iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e della piattaforma in legno su lungolago Argenti, si tratta di lavori che restituiscono decoro e sicurezza nella zona lago, frequentata tutto l’anno: “A breve – dice il Sindaco Armando Tondinelli – partiranno anche i lavori di rifacimento della scorciatoia per il lago trascurata e affidata al più completo degrado durante l’amministrazione di Giuliano Sala come del resto abbiamo trovato in abbandono e incuria il giardino del lago che abbiamo sistemato e restituito alla fruizione della collettività”.

Ma non è finita. Entro la prossima settimana verranno completamente rifatti i marciapiedi in via Perugini, via dei Lecci e via Traversa Campo della fiera, mentre entro la fine del mese verrà effettuata l’asfaltatura delle strade in via Selciatella, traversa della Selciatella e via Palazzi.

Nei prossimi giorni inoltre partirà la gara per i lavori di rifacimento dei selciati in via Principe di Napoli, via Fausti, via Traversini, via Ponte Medioevale, piazza della Praterina e via Volpi. Inoltre, partirà la gara per la realizzazione della rotatoria tra la Braccianese Claudia e via Arturo perugini. L’amministrazione comunale di Bracciano continua dunque a mettere la spunta su un piano di rilancio che sta restituendo decoro, sicurezza, fruibilità e bellezza alla città.

