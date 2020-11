Bracciano sempre più “green”: sbarca il bike sharing

BRACCIANO – Dopo la pedonalizzazione del centro storico arriva un’altra iniziativa per contrastare l’inquinamento e incentivare la mobilità sostenibile: il bike sharing.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 14 novembre. Il servizio verrà inaugurato dal Sindaco Armando Tondinelli insieme alla sua squadra presso la postazione presente sul lungolago Argenti. Ci sono in tutto tre stazioni bike sharing a Bracciano con quattro bici elettriche per ciascuna postazione. I punti per noleggiare le biciclette sono in via del Lago, via dei Pasqualetti e in Traversa Paolo Borsellino.

Il progetto bike sharing si è potuto realizzare grazie a un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico che assegna ai Comuni compresi tra i 10 mila e i 20 mila abitanti un contributo di 90 mila euro per la realizzazione di progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Sabato verrà effettuata una dimostrazione pratica di come funziona il servizio: “Stiamo mettendo in campo – ha dichiarato il Sindaco Armando Tondinelli – tutte le azioni volte ad avvicinare la cittadinanza ma anche i turisti a una mobilità sostenibile e condivisa. Questo è un piccolo passo nella direzione della sostenibilità ma seguiranno altre diverse iniziative. L’utilizzo del Bike Sharing rappresenta un ottimo mezzo per lasciare a casa l’auto, per quanto possibile, e vivere la città, spostandosi con più facilità e rendendo salubri le azioni quotidiane, migliorando di fatto la qualità della vita. Soprattutto in questo momento, dobbiamo prendere consapevolezza dell’importanza di cambiare le abitudini di spostamento e contribuire fattivamente alla diminuzione dell’inquinamento. La nostra città sta finalmente cambiando volto, dopo il lavoro che abbiamo fatto rimettendo i conti in ordine adesso siamo proiettati esclusivamente a rendere Bracciano una realtà virtuosa, con sempre più servizi a disposizione della cittadinanza. Ci siamo finalmente lasciati alle spalle il medioevo amministrativo che aveva ridotto il nostro territorio in ginocchio”.

È possibile usufruire del servizio pubblico e automatico di noleggio in condivisione di biciclette nel Comune di Bracciano tramite l’applicazione You Bike. Il servizio consente di prelevare una bicicletta in uno dei punti di distribuzione dislocati nel territorio e nella possibilità di depositare successivamente presso una stazione anche differente da quella di prelievo, qualora siano disponibili agganci liberi.

Per usufruire del servizio, l’Utente deve provvedere alla relativa iscrizione attraverso la registrazione via App o tramite web. Ciò comporta l’iscrizione dell’Utente, il rilascio delle credenziali per l’utilizzo dell’APP e dell’area utente e, opzionalmente, il rilascio della tessera elettronica. Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 07 alle 23:30 (entro le 24.00 la bici deve essere riconsegnata)

L’Utente, al momento della iscrizione al servizio dovrà essere provvisto di carta d’identità o altro documento equipollente in corso di validità; Account PayPal o carta di credito con il quale effettuare il pagamento della quota di iscrizione e dovrà compilare in tutte le sue parti, il modulo di iscrizione online (via app o via sito web. Dovrà corrispondere al gestore un importo pari ad € 5,00 tramite pagamento che comprenderà: l’attivazione gratuita del servizio e la ricarica minima obbligatoria.

Il sistema delle tariffe sarà il seguente: scatti da 30 minuti pari a € 0,50.

N.B.: si rammenta che per ogni ora successiva alla quarta, fino ad un massimo di 3 ore sarà addebitato il costo di € 1,00 per ogni mezz’ora. È possibile superare le 3 ore di utilizzo continuativo della stessa bicicletta fino ad un massimo di 7 ore. Al superamento di tale limite, il profilo utente verrà automaticamente disabilitato e ci saranno delle penali.

In mancanza di credito sufficiente (inferiore o uguale a € 0,50) il profilo verrà temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito minimo per potere accedere al servizio che deve essere pari o superiore ad € 0.50. Non vi sono limitazioni al numero di prelievi giornalieri delle biciclette pubbliche. L’importo minimo di ricarica è pari a € 5,00 ed è disponibile su profilo entro un massimo di 1 (una) ora. La ricarica del profilo può essere effettuata via App o sulla propria area personale del sito internet dedicato al servizio di bike sharing.