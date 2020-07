Bracciano. Scontro tra auto sulla Braccianese, due feriti

BRACCIANO – Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10:30, presso il km 18.400 di via Braccianese Claudia per incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Violento l’impatto tra i due mezzi tanto che, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Bracciano per estrarre i conducenti delle due auto dai rispettivi abitacoli. Entrambi sono stati successivamente trasferiti all’ospedale Padre Pio. Sul posto anche due ambulanze, una automedica, la Polizia locale di Anguillara e i Carabinieri di Bracciano per i rilievi del caso.

Correlati