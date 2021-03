Bracciano. Sabato 6 marzo l’inaugurazione del nuovo “Teatro del Lago”

BRACCIANO – Grande attesa per il taglio del nastro del nuovo “Teatro del Lago” di Bracciano dedicato a Delia Scala in via delle Ferriere. La struttura verrà inaugurata sabato 6 marzo alle 11 con uno spettacolo che verrà trasmesso in differita sulla pagina Facebook del Comune di Bracciano. Saranno presenti il Sindaco Armando Tondinelli, il Vice Sindaco Luca Testini e il Direttore Artistico Enrico Maria Falconi.

“Siamo molto contenti – ha dichiarato il Sindaco Armando Tondinelli – di poter proseguire il nostro rilancio di una cultura di qualità a Bracciano restituendo alla collettività un teatro nuovo, messo a norma e con una direzione artistica d’eccellenza che proponga spettacoli e intrattenimento di spessore. L’inaugurazione arriva con due giorni in anticipo rispetto alla festa delle donne, un omaggio per tutte le donne e per l’ispiratrice di questa struttura: Delia Scala, nostra concittadina”.

“Un teatro – ha aggiunto il Vice Sindaco Luca Testini – che sia un luogo di aggregazione per tutti, dai più piccoli agli adulti e che possa contribuire a coinvolgere la comunità braccianese e non solo nella diffusione dell’arte della recitazione e dello spettacolo in tutte le sue forme grazie alla gestione apprezzatissima dei ragazzi di Blue in The Face. Il nuovo teatro porterà linfa creativa e costituirà un motivo in più per scegliere Bracciano come meta per trascorrere il tempo libero. “.

“Sabato – dice il Direttore Enrico Maria Falconi – si apre un nuovo capitolo per Bracciano grazie alla nascita di un teatro che cercherà di proporre spettacoli di qualità, appena l’emergenza Covid ce lo permetterà. I corsi online che abbiamo promosso, sono stati un ottimo banco di prova che hanno testato l’interesse sempre crescente dei giovani e meno giovani per la recitazione. Grazie all’amministrazione per la fiducia nell’affidarmi la direzione artistica. Bracciano metterà in scena dei bei spettacoli”.

Delia Scala, nata a Bracciano nel 1929, è stata un’attrice e ballerina il cui nome è legato alla commedia musicale negli anni degli esordi, in Italia, di questo nuovo genere di teatro. Bella e solare anche senza trucco conquistò da subito il pubblico dei più importanti teatri italiani.