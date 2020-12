Bracciano. Picone: “Grazie alla Asl Rm4 per il grande impegno nella lotta contro il virus”

BRACCIANO – “In questi giorni che precedono le festività natalizie il mio pensiero va in primo luogo a tutti i miei colleghi della ASL Roma 4 e a tutti coloro che stanno combattendo contro questo terrificante virus”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Bracciano Enzo Picone, che aggiunge: “Ormai da circa nove mesi la nostra ASL, come le altre, è chiamata ad uno sforzo di dimensioni inimmaginabili per dare risposte e per rendere la vita di tutti noi meno incerta, sensazione che ormai ci accompagna quotidianamente. Mi sento di rivolgere un ringraziamento infinito a tutte le Donne e gli Uomini che da marzo hanno anteposto il lavoro alle proprie famiglie. Il ringraziamento che rivolgo a tutti i miei colleghi è il più sincero che possa fare dato che conosco bene le difficoltà che affrontano ogni giorno e che ogni giorno superano con grande professionalità, ma soprattutto con grande umanità. Più volte ho avuto modo di sottolineare quanto i miei colleghi Medici, Infermieri, Amministrativi, Tecnici hanno dimostrato grande umanità e amore per il loro lavoro, rendendosi disponibili anche al di fuori dell’orario lavorativo, solo per il piacere di veder spuntare un sorriso di serenità sul viso di chi non trovava soluzione ad un problema. Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche alla Direzione Strategica Aziendale , al Dottor Quintavalle, alla Dottoressa Matera, al Dottor Quagliariello che sono sempre disponibili a ricevere e risolvere le problematiche del territorio che come Presidente del Consiglio del Comune di Bracciano porto in evidenza nei loro uffici. L’augurio che rivolgo a tutti i miei colleghi della ASL ed a tutti i lettori è di passare delle Buone Feste, con la speranza che questo sia il primo ed ultimo Natale che si passi con questo sentimento di incertezza e di paura. Un Caro augurio di Buone feste”.