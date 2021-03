Bracciano. Partiti i lavori di riqualificazione del giardino in via delle Palme

BRACCIANO – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del giardino in via delle Palme a Bracciano Nuova. Uno spazio fondamentale per i residenti dell’area perché si trova tra le abitazioni, la Chiesa e il Centro Parrocchiale del Santissimo Salvatore.

I lavori, per cui il Comune ha impegnato una somma di 80 mila euro, riguardano la ricostituzione della recinzione, la potatura delle piante e degli arbusti, la modifica dell’area sgambatura cani, la piantumazione di nuove essenze, la ricostituzione del percorso, la pulizia delle due aree di ingresso e la revisione degli impianti di illuminazione e di innaffiamento. Verranno anche messe nuove panchine.

“Dopo Il Giardino del Lago – ha dichiarato il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – grazie a un lavoro sinergico dell’amministrazione, uffici e area tecnica, recuperiamo un altro spazio verde realizzato dall’amministrazione Negri e poi lasciato in totale abbandono e degrado. Non potevamo lasciare questo giardino nel pessimo stato in cui si trovava e ci siamo adoperati per recuperare un patrimonio trascurato da troppo tempo. L’inizio dei lavori è per noi un grande momento di condivisione con la cittadinanza a cui restituiamo uno spazio pubblico di cui poter godere. Stiamo restituendo fatti concreti che giorno dopo giorno fanno Bracciano più bella e più accogliente”.