Bracciano. Nuovo look per il giardino della scuola “Tittoni”

BRACCIANO – “È stato completamente rifatto il giardino della scuola comunale primaria Tommaso Tittoni di Bracciano, sono stati sanificati tutti locali e adesso il plesso è pronto per accogliere nuovamente i bambini quando terminerà questo lungo periodo di costrizione a casa”.

Il Sindaco Armando Tondinelli sta preparando una buona accoglienza per il ritorno a scuola degli studenti di Bracciano: “Non sappiamo se la campanella tornerà a suonare nel mese di maggio o direttamente a settembre – aggiunge Tondinelli – ma comunque vada, noi lavoriamo in vista di un nuovo ritorno alla normalità per fornire una calorosa accoglienza ai ragazzi che per primi hanno fatto il sacrificio di contenere la loro vivacità e rispettare le regole insieme alle loro famiglie”.

Ma gli interventi non sono finiti: “Provvederemo inoltre – prosegue il Sindaco – una volta approvato il bilancio ad intervenire anche sul giardino dell’Istituto Silvestri in via dei Lecci. È importante che le famiglie sappiano che i ragazzi che frequentano i plessi comunali troveranno le aule sanificate. Stiamo continuando a pensare non solo al lavoro pubblico fine a se stesso ma anche all’effetto benessere che c’è dietro. Siamo convinti che i parchi, giardini, cortili scolastici, verde pubblico, ambiente naturale devono essere osservati con entusiasmo e come sana promozione per la salute fisica e mentale dei ragazzi”.

