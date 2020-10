Bracciano. Nuovi finanziamenti per la cultura: la biblioteca è sempre più multimediale

BRACCIANO – La Biblioteca di Bracciano è sempre più multimediale e “smart”. La Regione Lazio ha destinato un nuovo finanziamento di settemila euro per la biblioteca “Bartolomea Orsini” di Bracciano. Grazie a questi fondi potranno essere implementati i servizi on line e promossa la lettura dei libri in digitale anche per limitare la presenza fisica dell’utenza in biblioteca in questo particolare momento di emergenza Covid-19,

Sarà inoltre possibile acquistare un box che, posto all’esterno della biblioteca, permetterà la riconsegna dei libri presi in prestito in ogni momento della giornata senza dover accedere all’interno della struttura.

“Grazie al contributo concesso – fa sapere l’Assessore alla cultura Claudia Marini – verrà effettuata un’importante opera di depolveratura di tutto il materiale documentario del Fondo preunitario conservato dentro l’archivio che abbraccia un periodo cronologico che va dalla seconda metà del 1500 fino al 1870”.

Soddisfatto il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli: “Grazie all’attenzione che presta l’amministrazione comunale nell’adesione ai bandi pubblici – ha dichiarato il primo cittadino – facciamo un altro importante passo nella valorizzazione degli Istituti culturali del Paese”.

