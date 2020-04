Bracciano. Nuovi cantieri: ora tocca alla prima rotatoria sulla via Braccianese

BRACCIANO – Lavori in corso a Bracciano dove da ieri si è aperto il cantiere per la costruzione della prima rotatoria su via Braccianese vicino la stazione dei carabinieri.

Al momento c’è una rotatoria provvisoria e propedeutica alla costruzione dell’opera definitiva che servirà a snellire e agevolare il traffico sulla via ad alto scorrimento e a doppio senso alternato. È stata già predisposta una prima segnaletica orizzontale provvisoria che in questa fase serve anche da test su eventuali modifiche da apportare.

“Un altro cantiere importante – dicono il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli e il Vice Sindaco Luca Testini – dopo i lavori iniziati su via dei Lecci e dintorni, propedeutici all’asfaltatura delle strade iniziata non appena la ditta incaricata ha ci ha dato il via libera alla ripresa del cantiere dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19. Bracciano non si ferma. Intendiamo, nonostante questo lungo momento di pandemia che ci ha colpiti e frenati tutti, portare a termine i lavori messi in calendario per quest’anno. La nostra opera di risanamento delle casse comunali, non ancora del tutto completata ma quasi, ci consente adesso di attuare il processo di rinascita della città. Bracciano era vittima di un dissesto finanziario ereditato dal passato e con il turismo azzerato, la politica di tutela ambientale praticamente nulla, l’attenzione alle esigenze della cittadinanza assente. Adesso iniziamo a raccogliere i frutti di tanta fatica e i residenti di Bracciano ne potranno beneficiare come giusto che sia quando ad operare c’è un’amministrazione attenta e che agisce da buon padre di famiglia. Inoltre stiamo lavorando a un piano economico finalizzato al sostentamento dei commercianti e delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di sentire la nostra presenza concreta in questo momento ”.