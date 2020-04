Bracciano. Nessun nuovo contagio, consegnati 200 buoni spesa

BRACCIANO – “Anche oggi non si registra nessun positivo sul territorio di Bracciano”. È come sempre il Sindaco Armando Tondinelli a fornire aggiornamenti quotidiani sull’attuale emergenza coronavirus: “La bella notizia – prosegue il primo cittadino – è che abbiamo un altro paziente che ha sconfitto il virus ed è guarito. Ad oggi rimane fermo il numero di 17 positivi a Bracciano. Sono dati che ci fanno sperare ma non intendiamo affatto rilassarci, anzi, sappiamo che ancora c’è bisogno che le regole vengano rispettate da tutti e alla lettera. Fortunatamente le misure di contenimento sembrano iniziare a dare i loro frutti e questo è merito della maggioranza dei cittadini che ha preso seriamente questo dramma e che rimangono a casa perché rispettano le regole e capiscono è l’unica via più veloce per tornare tutti alla normalità”.

Tondinelli ci tiene a rimarcare che l’amministrazione tutta è impegnata in prima linea tutti i giorni in questa emergenza pandemica: “Noi ci siamo – conclude il Sindaco – abbiamo distribuito circa 200 buoni spesa alle famiglie in difficoltà e non ci fermiamo qui. Mi raccomando, è necessario restare a casa. Ci sarà tempo per godere delle belle giornate in piena libertà. Facciamo uno sforzo soprattutto in questo periodo delle vacanze di Pasqua. Insieme ce la faremo!”

