Bracciano. Minnucci (Pd): “Insieme con D’Amato per inaugurare nuovi reparti e servizi al Padre Pio”

BRACCIANO – “Questa mattina abbiamo inaugurato alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, della direttrice generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, di Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano e degli altri amministratori del territorio il nuovo reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Bracciano”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci (Pd), che aggiunge: “Il nuovo reparto, che presenta 20 posti letto, completa altri investimenti fatti sulla struttura ultimati già da tempo come i locali della nuova Farmacia dell’ospedale già funzionanti ed operativi, così come le sale operatorie, nelle quali sono stati ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione. Presentati anche i nuovi spogliatoi per il personale che consentiranno inoltre di sfruttare gli spazi dei vecchi spogliatoi per ampliare il reparto dei trattamenti oncologici dalle attuali tre postazioni a sei poltrone e due letti. In passato siamo riusciti a salvare l’Ospedale e ora, mantenendo gli impegni presi con i cittadini del comprensorio sabatino, aumentiamo i servizi al territorio anche grazie alla convenzione strategica sottoscritta oggi con la Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea per l’attivazione della chirurgia urologica operativa dal prossimo 15 maggio.”