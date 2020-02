Bracciano. Marco Teodori nominato Portavoce di Fratelli d’Italia

BRACCIANO – Marco Teodori è stato nominato Portavoce di Fratelli d’Italia a Bracciano. Il partito della Meloni nella città di Bracciano ha un portavoce ufficiale e presto verrà tagliato il nastro nella nuova sede in via Fausti 50.

Circa un anno fa Fratelli d’Italia ha festeggiato l’ingresso del sindaco Armando Tondinelli, del vicesindaco Luca Testini, dell’assessore Roberta Alimenti e del Consigliere Comunale Natascia Carboni: “Teodori ha una storica militanza nella politica di centrodestra – commentano gli amministratori Fdi – ed è persona onesta che crede fortemente nei valori che tengono ancora in piedi l’Italia e che dovranno tornare protagonisti per risollevare il nostro Paese. Siamo sicuri che Teodori saprà aggregare tante persone e coinvolgere soprattutto i giovani che si sono allontanati dalla politica, quella del fare. In bocca al lupo da tutti noi”.

Meno di un anno fa i dati di Fratelli d’Italia registrati a Bracciano sono impennati passando dal 4,2 percento delle europee del 2014 al 12,6 percento ottenuto con le ultime consultazioni nel 2019. Teodori si dice pronto a cavalcare come da sempre le battaglie di Fratelli d’Italia a Bracciano: “Intanto – dice il nuovo coordinatore Fdi – invito i cittadini a partecipare sabato 29 febbraio in piazza IV Novembre a Bracciano per firmare per l’elezione diretta del presidente della Repubblica, l’abolizione dei senatori a vita, il tetto alle tasse in costituzione e per far sentire la nostra voce in Europa”.

