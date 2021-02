Bracciano. Iniziati i lavori di rifacimento del muro in via Settevene Palo

BRACCIANO – Sono iniziati i lavori di rifacimento del costone di tufo crollato in via Settevene Palo tra Trevignano e Bracciano. Il Comune ha impegnato una somma di circa 80 mila euro per mettere in sicurezza il sito e per il rifacimento del muro crollato a novembre del 2019 su un’arteria strategica che collega Bracciano con Trevignano.

“Tra poco più di due settimane – ha dichiarato il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – i lavori dovrebbero concludersi. Purtroppo i tempi di attesa si sono allungati perché abbiamo dovuto attendere il parere della Soprintendenza per poter procedere”.

Lo smottamento ha creato non pochi disagi agli automobilisti a causa della chiusura di un senso di marcia. L’effetto imbuto costringe le vetture a sopportare ore di traffico e attesa. Presto la circolazione tornerà regolare.