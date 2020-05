Bracciano. Il Sindaco sulle scuole: “Un bel cortile per il plesso Silvestri”

BRACCIANO – Il cortile dell’Istituto comprensivo Silvestri di Bracciano verrà completamente rivestito con una pavimentazione in gomma per maggiore tutela della sicurezza dei bambini oltre che per una questione estetica e di accoglienza per gli studenti.

Verrà inoltre sistemato il pavimento in due aule della stessa scuola e anche nell’aula robotica del plesso Tittoni. È stata già avviata la procedura negoziata dal Capo Aerea del Comune Lidia Becchetti come da disposizioni di legge.

Prosegue senza sosta l’intervento sui plessi scolastici da parte dell’Amministrazione comunale: “Come promesso – dice il Sindaco Armando Tondinelli – anche l’istituto Sivestri avrà il suo bel cortile dove i bambini torneranno presto a giocare. Dopo l’intervento alla scuola Tittoni, procediamo con gli altri lavori in programmazione. Abbiamo a cuore il desiderio di accogliere nel migliore dei modi tutti i bambini di Bracciano che ci auguriamo rientrino quanto prima a scuola e tornino alla loro quotidianità. Questo significa che tutto andrà bene e come dico sempre, insieme ce la faremo!”

