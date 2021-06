Bracciano, il centrodestra unito sostiene la candidatura a Sindaco di Armando Tondinelli

BRACCIANO – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega convergono sulla candidatura a Sindaco di Armando Tondinelli per il secondo mandato. Una scelta condivisa dai tre partiti di centrodestra: “Il Sindaco Tondinelli – dichiara il deputato Alessandro Battilocchio – ha amministrato Bracciano da buon padre di famiglia, ripianare 10 milioni di debiti ereditati dall’ex Amministrazione a guida PD e in questi 5 anni ha rimesso in piedi Bracciano grazie a un grande lavoro e a una costante dedizione. Per questi motivi Forza Italia lo sostiene con convinzione“.

Parole condivise anche dal dirigente di Fratelli d’Italia Federico Palla: “Tondinelli – ha dichiarato Palla – è un amministratore che ama la sua Città e ha realizzato molte opere mantenendo fede al programma elettorale e gestendo l’emergenza Covid con presenza e sostegno morale ed economico alle famiglie in difficoltà. Ha seminato bene e noi siamo con lui per sostenerlo“. Il dirigente della Lega Luca Quintavalle ha poi puntato l’attenzione sul presente: “Siamo con Tondinelli – ha dichiarato – e adesso ci concentreremo su una meritata vittoria che lo riconfermi Sindaco. Chi ha la capacità di amministrare con trasparenza e correttezza, merita di poter proseguire il percorso di cambiamento intrapreso. Bracciano e i braccianesi lo meritano“.

Tondinelli si dice pronto a raccogliere tutto l’entusiasmo per tornare a scommettere ancora sul rilancio di Bracciano: “Come dico sempre – ha sottolineato il Sindaco – preferisco i fatti piuttosto che un lago di parole. Diversi traguardi li abbiamo raggiunti ma tanti ancora ci aspettano perché Bracciano continui a volare alto“.