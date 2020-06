Bracciano. Colorata, sicura e accogliente: la scuola Silvestri è tirata a lustro

BRACCIANO – Tirato a lustro l’Istituto comprensivo Tommaso Silvestri in via dei Lecci a Bracciano, colorato e in sicurezza è pronto per accogliere gli studenti.

Il cortile della scuola materna è stato completamente rivestito con una pavimentazione in gomma per maggiore tutela dell’incolumità dei bambini oltre che per una questione estetica e di accoglienza in un ambiente bello e variopinto.

È stato inoltre sistemato il pavimento in due aule della stessa scuola e anche nell’aula robotica del plesso Tittoni.

Soddisfazione arriva da parte dell’Amministrazione comunale che può mettere la spunta anche su questo intervento atteso da molti anni: “Abbiamo mantenuto la promessa fatta alle famiglie e ai ragazzi di Bracciano – dice il Sindaco Armando Tondinelli – e adesso l’istituto Sivestri ha il suo bel cortile dove i bambini torneranno presto a giocare perché il diritto a frequentare l’ambiente scolastico in sicurezza non dev’essere negato ai bambini che hanno bisogno di una didattica non solo digitale ma anche e soprattutto in presenza per una crescita armoniosa e un pieno sviluppo della personalità. La sistemazione delle scuole ha per noi una valenza prioritaria e continueremo nell’impegno di fare Bracciano più bella e accogliente possibile”.

