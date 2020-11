Bracciano. Bike Sharing: tanti gli iscritti prima dell’avvio del servizio

BRACCIANO – Già 39 iscrizioni effettuate al servizio di Bike Sharing inaugurato oggi a Bracciano dal Sindaco Armando Tondinelli insieme alla sua squadra: “Non immaginavamo – ha detto Tondinelli – che il noleggio delle bici elettriche fosse così gradito da aver registrato diverse decine di iscrizioni ancora prima dell’avvio. Questa mattina, è stato bello condividere il taglio del nastro insieme a un folto gruppo di curiosi e amanti della bicicletta”.

Da oggi il noleggio è attivo. In tutto ci sono tre stazioni bike sharing a Bracciano con quattro bici elettriche per ciascuna postazione.

I punti per noleggiare le biciclette sono in via del Lago, via dei Pasqualetti e in Traversa Paolo Borsellino. Iscriversi è semplice, basta scaricare l’App You Bike e seguire i passaggi richiesti.

Il progetto bike sharing si è potuto realizzare grazie a un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico che assegna ai Comuni compresi tra i 10 mila e i 20 mila abitanti un contributo di 90 mila euro per la realizzazione di progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.