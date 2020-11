Bracciano. Al via i lavori alla rotatoria sulla Braccianese

BRACCIANO – Tra pochi giorni, finalmente, inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla via Braccianese, vicino la stazione dei Carabinieri, tra via Isonzo e via Perugini per cui il Comune di Bracciano è riuscito a concludere una operazione, sempre promessa è mai accaduta prima: acquisire un terreno dell’Esercito per permettere di realizzare un’opera più ampia e utile a risolvere i problemi di traffico della cittadinanza.

Un risultato ottenuto dall’Amministrazione Tondinelli “Ho sempre creduto che volere è potere – ha dichiarato il Sindaco Armando Tondinelli – e fin dall’inizio ho pensato che fosse arrivato il momento di dare ai braccianesi servizi e una viabilità sicura a costo di concludere una operazione ma effettuata prima: l’acquisto da parte del Comune di Bracciano di un’area di terreno di circa 2mila 400 metri quadri appartenente al ministero della Difesa della Caserma Montefinale. Attenzione, è importante sapere che la procedura non è stata semplice perché abbiamo dovuto intraprendere un iter per cui solitamente si impiegano anni di attesa: il Demanio ha dovuto concretizzare la cessione dell’area e sappiamo tutti che peso ha la burocrazia in Italia. Ciononostante, la conclusione dell’acquisto e la partenza dei lavori, nonostante l’attuale periodo drammatico di pandemia che ci ha colpiti, non hanno frenato la volontà di portare a compimento una rotatoria che risolverà un problema cronico di congestionamento del traffico. Questa amministrazione ha anteposto alle parole della vecchia politica i fatti concreti e adesso stiamo realizzando tutto ciò per cui abbiamo lavorato in questi anni, abbiamo ancora oltre 7 mesi davanti e continueremo a restituire dignità e servizi alla cittadinanza. Ringrazio i dirigenti del Comune che mi hanno affiancato in questa operazione, il Generale Fabio Giambartolomei Comandante del Comando Artiglieria che per primo si è attivato per avviare questa complessa procedura. Un grazie anche allo Stato Maggiore dell’Esercito, il ministero della Difesa e il Demanio la vicinanza e collaborazione rivolta, anche in questa occasione, alla comunità Braccianese”.

La rotatoria permetterà di evitare le lunghe attese per gli automobilisti causate dal traffico e soprattutto sarà fondamentale per garantire sicurezza alla viabilità dell’area incidendo sulla diminuzione degli incidenti stradali.