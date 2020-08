Bracciano. A fuoco il carico di balle di due autoarticolati

BRACCIANO – Incendio sulla Braccianese Claudia, questo pomeriggio intorno alle 13:30, all’altezza dell’incrocio con via Quero. Due autoarticolati in transito, carichi di rotoballe, hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Da una ricostruzione sommaria, le fiamme generatesi sul carico del mezzo che precedeva l’altro si sono propagate sul carico del TIR che seguiva. I conducenti, per evitare di disperdere le rotoballe in strada, si sono appositamente diretti in un campo a ridosso dell’Enea, in via Quero ad Osteria Nuova, dove hanno terminato la corsa e sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco. Tuttavia, nonostante l’impegno degli autisti dei mezzi, una parte del carico è stata perduta in strada. I VVF hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi ai campi circostanti e messo in sicurezza l’intera area. Sul posto anche un’autobotte VVF proveniente dalla sede di Prati, personale VVF AIB (antincendi boschivi) proveniente dal distaccamento di Cerveteri boschiva e alcune squadre di Protezione civile.

