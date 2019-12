Borgo San Martino e I Terzi, realizzati 33 nuovi punti luce

CERVETERI – Ben 33 nuovi punti luce nelle piazze principali delle Frazioni di Borgo San Martino e I Terzi.

La Multiservizi Caerite ha infatti ultimato i lavori per la nuova pubblica illuminazione delle due zone principali di queste due Frazioni del Comune di Cerveteri.

Dei lavori realizzati completamente in proprio dalla società Municipalizzata del Comune di Cerveteri, che in questo modo restituisce a due Frazioni della Città dei luoghi illuminati e più vivibili. Nel dettaglio, sono stati posizionati 17 nuovi punti luce nella Frazione di Borgo San Martino e 16 a I Terzi. Nel primo caso, l’impianto dovrebbe entrare in funzione già domani, una volta ultimato il montaggio delle plafoniere mentre a I Terzi l’impianto è già attivo e funzionante.

Si tratta di impianti con luci al LED, in grado dunque di garantire una luce più chiara ed efficiente e allo stesso tempo un notevole risparmio nei consumi.

“Si tratta di un intervento davvero importante per il nostro territorio – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – un lavoro realizzato interamente dalla nostra Società Municipalizzata e che è stato possibile realizzare grazie ad un finanziamento di 130mila euro proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Decreto Crescita. Sempre con il medesimo finanziamento, sono previsti altri importanti lavori sulla pubblica illuminazione che vedranno sviluppi nelle prossime settimane. Si trattava di lavori di cui il nostro territorio aveva assoluta necessità, in particolar modo in queste due Frazioni che vedono proprio nelle Piazze il luogo simbolo di unione e aggregazione sociale”.

Prosegue dunque il lavoro sulla pubblica illuminazione portato avanti dall’Amministrazione comunale di Cerveteri: proprio all’inizio di Dicembre, era stato inaugurato il quinto ed ultimo lotto di illuminazione nella Frazione di Campo di Mare.