Avviso pubblico per l’erogazione degli assegni di cura in favore di persone non autosufficienti

CIVITAVECCHIA – Il Dirigente del Servizio 5, Sezione Servizi sociali – Comune capofila Civitavecchia, comunica che è possibile presentare domanda per l’erogazione degli assegni di cura in favore di persone non autosufficienti previsti da specifici Fondi regionali. L’assegno di cura è un contributo economico finalizzato all’attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità da realizzarsi attraverso l’assistenza domiciliare diretta o indiretta. È rivolto a persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino un ISEE (sociosanitario per persone maggiorenni, anche ristretto in presenza di disabilità riconosciuta, o per prestazione agevolate rivolte a minorenni se il beneficiario è minorenne) inferiore o pari a 20.000 euro, che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare anche distrettuale, inserimento presso centri diurni o residenziali finanziati con risorse comunali o distrettuali, contributi per la disabilità gravissima, contributi per persone affette da Alzheimer, ecc.) e che si trovino in una delle seguenti condizioni: soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, soggetti temporaneamente non autosufficienti, soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti. Le domande potranno essere presentate dall’interessato, purché ne abbia la facoltà, da chi ne ha la rappresentanza legale (amministratore di sostegno, tutore, persona incaricata con procura o genitore nel caso in cui il richiedente sia minorenne) o un familiare, a decorrere dalle ore 8,00 del 13/06/2024 fino alle ore 12,00 del 17/07/2024 esclusivamente online, accedendo al sito del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “InformaComune”. Nella stessa pagina si trovano i link per tutte le informazioni necessarie