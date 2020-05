Asl Roma 4. Lo screening mammografico riparte dai comuni del Lago

BRACCIANO – Le donne residenti nei Comuni di Canale, Manziana, Bracciano, Anguillara e Trevignano possono prenotare una mammografia gratuita.

Lo screening è riservato alle donne fra i 50 e i 74 anni che vogliono prenotare una mammografia gratuita per lo screening mammografico da effettuare a Bracciano in Piazza dell’Ospedale Vecchio dal 1 al 12 giugno.

Per prenotarsi possono prendere appuntamento chiamando il numero verde 800-539-762 dal lunedì al venerdì.

L’esame verrà effettuato in sicurezza, garantendo tutte le misure per garantire la protezione del paziente e degli operatori.

Correlati