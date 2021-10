Allumiere. Pasquini messo alle strette: l’opposizione chiede un Consiglio comunale aperto

ALLUMIERE – L’opposizione chiede un Consiglio comunale aperto sul presunto passaggio alla madre di un candidato della ormai famosa prova concorsuale ad Allumiere da parte del Sindaco Antonio Pasquini; circostanza denunciata nei giorni scorsi dal quotidiano Etruria News.

“Abbiamo chiesto più volte a Pasquini di smentire la pesante accusa formulata, non solo da Etruria News, ma anche da vari giornali nazionali (La Repubblica, la Verità, il Messaggero), secondo la quale avrebbe passato un compito alla madre di una candidato – affermano in una nota congiunta i consiglieri Simone Ceccarelli (LeU/Art.1), Giovanni Sgamma (FI), Alessio Sgriscia (FDI) e Roberto Taranta (M5S) – Pasquini non ha proferito parola, né per difendere se stesso, né per difendere Allumiere, comunità della quale, se non se n’è accorto qualcuno glielo dica, è sindaco. Ci saremmo aspettati una sua immediata smentita, una sua immediata denuncia, dal momento che la sua giunta ha già assegnato un incarico legale preventivo proprio per tutelare Allumiere da eventuali ignominie. E invece non abbiamo notizia di niente. Arrivati a questo punto, abbiamo deciso di chiedere un consiglio comunale aperto, in modo che possa partecipare tutta la popolazione di Allumiere. Così, anche se Pasquini non sa cosa dire alla stampa e si sottrae, non potrà sottrarsi dal dover rendere conto direttamente al suo popolo”.