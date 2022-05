Allumiere. Pasquini lancia la sua campagna elettorale ed è subito polemica con la coalizione di Landi

ALLUMIERE – E’ ufficialmente iniziata ieri la campagna elettorale del sindaco uscente Antonio Pasquini con la presentazione della lista “Insieme per Allumiere”.

L’evento si è svolto nel pomeriggio a piazza della Repubblica davanti a centinaia di cittadini presenti a sostegno di Pasquini e della sua futura possibile squadra di governo.

“Un segno di continuità – ha spiegato Pasquini – per la comunità del paese collinare per portare a termine i tanti progetti in essere e quelli già approvati che inizieranno a breve all’interno di un progetto, iniziato 5 anni fa, che ha lo scopo rilanciare Allumiere, le sue bellezze e i suoi prodotti”.

Pasquini ha ricordato il lavoro svolto in questi 5 anni dalla sua amministrazione: “La messa in funzione dell’acquedotto che ha risolto definitivamente il problema dell’acqua per Allumiere, il finanziamento per il restyling di palazzo camerale, ultima tranche approvata poche settimane fa, il rifacimento della facciata del palazzo comunale, la riapertura della scuola di Piazza Turati completamente ristrutturata, fiore all’occhiello di questa amministrazione, il rifacimento della palestra comunale, il progetto del bocciodromo e poi i tanti eventi ripresi, dalla corsa dei cavalli al carnevale”.

“Un lavoro intenso – ha commentato – per rendere Allumiere un paese moderno nel rispetto delle tradizioni e accogliente per i turisti nonostante i due anni di pandemia. Un impegno a portare avanti anche per i prossimi 5 anni quanto iniziato con dedizione verso i cittadini”.

Alla presentazione della lista “insieme per Allumiere” era presente anche il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, che ha ribadito l’importanza di permettere all’amministrazione uscente “di portare a termine quanto già iniziato, di permettere a un gruppo coeso, con ideali comuni, uniti dalla passione, di realizzare il progetto che possa consentire ad Allumiere, che affronta tutte le difficoltà che i piccoli comuni oggi hanno, di avere un ruolo importante a livello territoriale”.

Non sono mancate da parte di Tidei stoccate pungenti, nello stile che lo caratterizza, alla coalizione avversaria che fa capo al candidato Luigi Landi: “Una coalizione fatta di persone di destra, quella destra che ha intitolato una via ad Almirante a Tolfa, in cui sono confluiti elementi che si sono sempre definiti di sinistra. Non si tratta di un confronto democratico, ma di un gruppo di persone che per motivi personali, o per vendette o per antipatie o per mille cose, diciamolo chiaramente, di fatto non hanno avuto minimamente il pudore di tradire gli ideali di chi ha fatto di questo paese un paese grande, un paese sempre di sinistra, antifascista. Una aggregazione marmellata – ha continuato Tidei – senza togliere nulla al candidato sindaco avversario, che dovrà confrontarsi su argomenti come l’integrazione, per esempio, che vede i due schieramenti confluiti nella stessa lista su posizioni nettamente opposte. Questioni che presuppongono una comune passione politica, anche un comune modo di vedere la realtà, il mondo, il sociale, che in quella coalizione io non vedo, vedo solo personalismi, vendette. Non si fa la politica con le vendette”.

Insomma, si preannuncia, per Allumiere, una campagna elettorale agguerrita.

Questa la squadra di “Insieme per Allumiere” a sostegno di Antonio Pasquini Sindaco:

Armani Manuela

Artebani Luigi

Brogi Manrico

Buzzi Laura

Fracassa Enrico

Frezza Nicol

Monaldi Alvaro

Scialappa Dario

Superchi Sante

Trotti Dania

Vela Augusto

Volpi Emiliano