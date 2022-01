Allumiere. Il Comune chiede contributi regionali per l’acquisto di giochi inclusivi nel Parco del Risanamento

ALLUMIERE – Ai fini dell’integrazione delle persone con disabilità, e coerentemente con le linee della relativa Convenzione delle Nazioni Unite del 3 marzo 2009, l’Amministrazione comunale di Allumiere ha chiesto l’ammissione del Comune al bando per la concessione dei contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno dell’area gioco del Parco del Risanamento.

Il lavoro è stato sviluppato mettendo in campo un gioco di squadra, composta dall’Architetto Alessandro Pioli, Nadia Maffei per il settore lavori Pubblici/ ufficio tecnico in collaborazione con l’Assessore Sante Superchi e il Sindaco Antonio Pasquini.

Afferma l’Assessore Superchi: “Diverse iniziative sono state messe in atto al fine di rendere il nostro paese alla portata di tutti. Abbiamo iniziato ad ascoltare i cittadini interessati su cosa potesse portar loro miglioramenti imminenti senza dilagare in proposte e lavori che andassero a risolvere problemi meno importanti. Il nostro obiettivo rimane quello di abbattere più ostacoli possibili, infatti è il secondo bando che presentiamo, il primo è stato per l’abbattimento delle barriere architettoniche del paese e degli edifici comunali. Ce la stiamo mettendo tutta su un settore che sta molto a cuore a questa Amministrazione”.