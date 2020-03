Allumiere. Ceccarelli: “Coronavirus, bisogna alzare un po’ l’attenzione”

ALLUMIERE – Da Simone Ceccarelli, Consigliere Comunale di ArticoloUNO Allumiere, riceviamo e pubblichiamo:

“Di fronte alla minaccia del coronavirus la politica deve dare grande prova di fermezza e responsabilità, e deve dimostrare di essere in grado di superare le divisioni in nome del bene comune. In questa situazione assicuro la massima collaborazione e tutta la mia disponibilità al sindaco Antonio Pasquini in relazione a qualunque azione sia necessario mettere in atto nei giorni a venire. Noto, infatti, un sentimento troppo rilassato nella nostra comunità nei confronti di quella che è invece una minaccia potenzialmente impegnativa. Senza scadere nell’allarmismo e senza obbligare nessuno, mi sento in dovere, dato il mio ruolo pubblico, di rivolgere un caloroso appello alla popolazione di Allumiere al fine di alzare un po’ il livello di attenzione. La nostra è una comunità coesa, che interagisce notevolmente, caratteristiche che purtroppo favoriscono la diffusione, ma che devono darci anche la forza di accettare qualche limitazione alla nostra libertà personale al fine di preservare la collettività. Purtroppo non è piacevole per nessuno, ma credo che sia doveroso impegnarci tutti a rispettare le direttive nazionali in vigore fino al 15 marzo e cercare di uscire di casa solo quando necessario, cercare di far capire ai nostri ragazzi che le scuole sono state chiuse non per regalare qualche giorno di vacanza, ma per evitare che i ragazzi stessi possano fungere da veicolo di contagio, quindi è necessario che anche loro limitino le uscite. Si tratta un periodo limitato, ma è un periodo in cui viene chiesto un gesto di civiltà a tutta la Nazione. Sono sicuro che Allumiere saprà esserne all’altezza. Per quanto mi riguarda, rimango a disposizione di tutti i cittadini e del Sindaco, al quale mando un messaggio di collaborazione piena in questa emergenza. Sono certo che questo gesto sarà ben accolto e che anche Pasquini si mostrerà collaborativo e inclusivo nei confronti dell’opposizione”.

