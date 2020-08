Allumiere. Arriva anche Roberto Famà

ALLUMIERE – Dopo la notizia della conferma che l‘US Allumiere parteciperà anche il prossimo anno al campionato di Prima Categoria, continuano imovimenti di mercato in casa biancoceleste. Agli arrivi di Lancioni, Petito e Gloria va ad aggiungersi quello di Roberto Fama’. Il trentenne difensore ha alle spalle una carriera che lo ha visto calcare i campi soprattutto dell’Eccellenza siciliana (in particolare con la maglia del Giarre), mentre negli ultimi due anni ha assaporato la Promozione laziale vestendo la casacca del Santa Marinella prima e del Montalto poi, società quest’ultima dalla quale è stato prelevato. 185 cm, mancino naturale, può ricoprire il ruolo sia di difensore centrale che di terzino sinistro, andando a rinforzare un pacchetto arretrato già di per sé affidabile e dando ulteriori possibilità di scelta a Mister Castagnari. A lui va il benvenuto della società e gli auguri per una stagione ricca di successi.

