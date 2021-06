Al via “Ladispoli Estate”, dieci puntate per scoprire le bellezze della città

LADISPOLI – Il sindaco Alessandro Grando e l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis saranno i protagonisti del primo appuntamento del 2021 con la rubrica settimanale “Ladispoli Estate” in onda da stasera su Canale 10. Il contenitore, un tour tra le eccellenze della città, è condotto da Claudia Buzzonetti che avrà fino a settembre il compito di accompagnarci alla scoperta delle attrazioni turistiche, storiche, gastronomiche e culturali di Ladispoli. Tante curiosità nella puntata di questa sera delle 20:40, a partire dall’intervista con il campione di surf Roberto d’Amico, nato e cresciuto a Ladispoli, in cui scopriremo i suoi programmi futuri. Nel corso del programma conosceremo gli artisti che stanno abbellendo i giardini pubblici con sculture in legno molto apprezzate dai cittadini. Il viaggio tra le bellezze dei paesaggi arriverà nelle campagne tra Ladispoli e Cerveteri a bordo dei quad guidati da Mattia Sgalippa. Una puntata da non perdere, la prima delle dieci che saranno trasmesse su Canale 10, per promuovere il territorio di Ladispoli.