Al via “Cerveteri Partecipa”, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini

CERVETERI – Via all’amministrazione condivisa dei beni comuni e al progetto denominato ‘Cerveteri Partecipa’, l’organizzazione di incontri programmati per attuare un confronto tra Giunta e cittadini attraverso assemblee pubbliche da svolgere nelle Frazioni, nei Borghi e nei quartieri di Cerveteri, che darà l’inizio a un dialogo diretto con i cittadini.

Si tratterà di una vera e propria giunta itinerante per stimolare i cittadini alla condivisione di azioni e programmi futuri. Il progetto si snoderà attraverso tre linee guida: informare, partecipare, condividere.

Il progetto, fortemente voluto dalla sindaca Elena Gubetti, realizzato con il supporto di Serena Bolognesi, delegata alla Promozione della partecipazione dei cittadini e Adriana Magagnini, delegata al Coordinamento dei delegati delle Frazioni, vedrà la presenza di volta in volta, anche i delegati delle rispettive Frazioni nelle quali si svolgeranno le riunioni: Giovanni Federici, delegato ai Progetti per lo sviluppo e valorizzazione di Marina di Cerveteri, Renato Galluso, delegato alla Frazione di Cerenova, Nello Giansanti, delegato alla Frazione di Ceri e Borgo San Martino, Luca Irace, delegato alla Frazione di Valcanneto, Paola Proietti delegata alla Frazione di I Terzi, Lucia Pulozzi, delegata alla Frazione del Sasso e Federico Salamone, delegato alla Frazione di Campo di Mare.

Ciascun incontro avrà una prima sezione informativa curata da LABSUS – Laboratorio per la Sussidiarietà per parlare dei Patti di collaborazione, – Accordo tra la cittadinanza attiva e il Comune di Cerveteri – intesa realizzata grazie all’impegno dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Francesca Appetiti, quindi si proseguirà con la presentazione da parte della giunta comunale dei progetti in atto e futuri per ciascuna Frazione. Infine, si affronterà la sessione dedicata alle domande dei cittadini. La sindaca e gli assessori apriranno il dialogo con la città per verificare da vicino quanto richiesto dai cittadini individuando insieme le soluzioni più efficaci.

Un momento di confronto indispensabile tra Amministrazione comunale e i cittadini che hanno bisogno di sentirsi al centro dell’azione amministrativa.

Si inizierà a Valcanneto, il 3 maggio alle 18.30, nel Centro Polivalente di Largo Giordano, il secondo incontro alla frazione de I Terzi, venerdì 19 maggio alle 18,30 nel Centro Polivalente di Piazza Falcone, per poi proseguire con le frazioni del Sasso, Cerenova, Borgo San Martino, Cerveteri alta, Due Casette-Zambra-Furbara, Campo di Mare, Cerveteri Bassa, Tyrsenia e Pian della Carlotta.

Sarà possibile partecipare agli incontri registrandosi al link:

bit.ly/cerveteripartecipa

Attraverso la registrazione, i cittadini potranno scegliere il giorno e la frazione o quartiere di interesse e ricevere indicazioni sui vari incontri.