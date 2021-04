Agricoltura, Panunzi (Pd): “Da Regione oltre 18milioni e 150mila euro a 90 aziende agricole viterbesi”

VITERBO – “Dalla Regione Lazio otre 18 milioni e 150mila euro a 90 aziende agricole della Tuscia, grazie all’uso virtuoso dei fondi europei”.

Lo sottolinea il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a seguito della pubblicazione delle graduatorie per il Psr, la misura 4 sugli investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni (operazione 4.1.1) e sugli investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del Pei (operazione 4.2.1).

“Alle 69 imprese che rientrano nell’operazione 4.1.1 saranno erogati oltre 12milioni e 180mila euro, pari al 43,5% dei fondi disponibili; alle 21 inserite nell’operazione 4.2.1 andranno quasi 6milioni di euro, pari al 20,52% delle risorse messe a disposizione – prosegue il vicepresidente della X commissione -. Un risultato molto importante in questo prolungato periodo di crisi economica causata dal covid-19, perché da una parte dimostra il grande impegno della Regione Lazio, che ha concluso in tempi celeri la fase d’istruttoria delle domande, e dall’altra evidenzia la volontà delle imprese agricole di non arrendersi e guardare oltre, investendo in un settore vitale per la regione e, in modo particolare, per la nostra provincia. Ringrazio l’assessora regionale all’agricoltura Enrica Onorati per l’ottimo lavoro che sta svolgendo”.

Le graduatorie complete sono pubblicate sul sito www.regione.lazio.it, alla voce agricoltura.