A Ladispoli il primo “Security Day – Io mi difendo”

LADISPOLI – Sabato 19 e domenica 20 febbraio presso la biblioteca comunale di Ladispoli si svolgerà la presentazione del progetto “Security Day – Io mi difendo”, realizzato dall’Unione Nazionale Polizia Penitenziaria. Scopo dell’evento è porre l’accento sull’importanza della difesa personale in caso di pericolo, nel rispetto della legge. I cittadini potranno assistere a prove pratiche, dimostrazioni, prenotare formazione, corsi ed abilitazione.

Programma 19 febbraio 2022 – ore 16:00/19:00

– Convegno sulla Sicurezza e sulla Non Violenza:

Presentazione del progetto Città Sicura Opes Turismo;

Presentazione del progetto Capsicum Opes-IoMiDifendo;

Intervento AISS:

Intervento personalità locali;

Premiazioni UNVS Sez.ni Roma Capitale e Giulio Onesti.

Programma 20 febbraio 2022 – ore 09:00/13:00

Aggiornamento gratuito per Tecnici e per Professionisti del settore;

Prova GRATUITA per TUTTI, grandi e piccini.

La Società Sportiva “IoMiDifendo Sistema” realizza, sotto i colori di Opes Armi e Tiro, il primo “Security Day a Ladispoli”, in supporto al Progetto nazionale itinerante “Obiettivo Città Sicura di Opes Turismo”.

Programma e Interventi:

15:00/15:30 – Ingresso

16:00 – Inizio Convegno, presentazioni.

– Introduce Andrea Frateiacci, Consigliere nazionale Opes Italia.

– Presenta il progetto Opes Turismo “Obiettivo Città Sicure”

– Interviene Franco Ribello, presidente IoMiDifendo

– Presenta il progetto Opes-IoMiDifendo, Massimiliano De Cristofaro, Coordinatore nazionale Opes Armi e Tiro.

– Presenta la AISS Franco Cecconi, Presidente dell’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria

– Intervengono i partner dell’evento per salutare i presenti.

– Conclude il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

– Premiazioni dei Cittadini meritevoli da parte dell’UNVS sezioni Roma Capitale e Giulio Onesti.