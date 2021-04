A Ladispoli arriva la “Fiera del fitness” dal 23 al 25 luglio

LADISPOLI – “La fiera dedicata a Fitness, Sport, Wellness, è la manifestazione di settore in grado di rivolgersi tanto all’operatore specializzato quanto al consumatore finale con un’ottica nuova e professionalmente caratterizzata. Abbiamo sposato questo progetto perché lo Sport sia il traino della ripresa”.

Con queste parole l’assessore allo sport, Marco Milani, ha annunciato che l’evento si svolgerà a Ladispoli dal 23 al 25 luglio.

“La Fiera del Fitness – ha proseguito Milani – conferma l’evoluzione di un settore che attinge le sue radici in un crescente bisogno di armonia e benessere, di interesse per l’esercizio dello sport e per le dinamiche dello ‘star bene’ una ricerca di equilibrio fisico e mentale, che travalica i vecchi steccati della cultura fisica e si rivolge quindi a tutte le fasce d’età. L’Edizione Speciale della Fiera di Ladispoli è il target di tutti coloro che ci tengono al proprio fisico e alla propria salute. Quello che rende la Fiera del Fitness di Ladispoli una speciale edizione oltre alla location sotto le stelle, è l’attenzione verso il sociale, fissando la quota del ticket d’ingresso ad un euro a persona, quindi una fiera aperta a tutti. Si stima una notevole affluenza di pubblico oltre alla partecipazione di molti testimonial e la presenza delle più prestigiose aziende di settore. Sarà utilizzata come vetrina la piazza principale di Ladispoli (Piazza Rossellini) dove ci saranno tutte le principali attività sportive e di fitness, nel centro della città all’interno della Fiera del Fitness ci saranno delle micro-aree di riferimento per ogni settore e per ogni attività, dove il pubblico vi potrà partecipare come protagonista e/o come spettatore cimentandosi nelle più recenti attività di fitness e/o sport, inoltre il pubblico potrà partecipare a delle sedute fisioterapiche o di relax tenute da professionisti del settore nelle aree Wellness, o semplicemente visitare le zone commerciali con le ultime novità d’ogni settore, dall’alimentazione biologica all’abbigliamento sportivo. La Città di Ladispoli vestirà lo Sport. In tutto il litorale si terranno competizioni sportive a marchio Fiera del Fitness, dal Surf, nuoto, al Padel e la corsa e tanto altro, il 25 luglio si svolgerà la finale della gara nazionale di Bodybuilding sul palco in Piazza Rossellini e saranno premiati Miss & Mister Fiera del Fitness 2021. Sarà inoltre distribuita in tutto il territorio una massiccia campagna pubblicitaria attraverso: emittente televisive e radiofoniche, pubblicità aerea, web e furgoni itineranti. Le attività sportive e di fitness saranno tenute da istruttori qualificati, saranno coinvolte tutte le Associazioni Sportive locali, in modo da dare un lancio allo sport in questo particolare momento storico. Le Associazioni parteciperanno in tre modalità, area fitness e sport per lezioni aperte a tutti, evento Palco con spettacolo d’intrattenimento e Competizioni Sportive della propria disciplina. Il 20 Giugno 2021 si svolgerà un Casting per selezionare la “Ragazza Copertina” dell’edizione di Ladispoli, La prescelta sarà l’immagine di riferimento per questa edizione, la sua foto sarà riportata su tutti i riferimenti della Fiera del Fitness, quali: cartellonistica, insegne, t-shirt, volantini, ticket, striscioni, pubblicazioni testate giornalistiche, TV, web, etc. Per la “Ragazza Copertina” sarà sottoscritto un contratto di lavoro con impegno di partecipazione giornaliera e presenza a tutti gli eventi che si svolgeranno in riferimento alla Fiera del Fitness di Ladispoli 2021. Sarà previsto un compenso economico. Ovviamente diventare “Ragazza Copertina” per rappresentare la Fiera del Fitness sarà un’opportunità per dare risalto alla propria immagine verso i mass media. La giuria sarà composta da professionisti del mondo dello Spettacolo, Giornalismo e Fitness, selezioneranno da un minimo di due ad un massimo di dodici ragazze; le foto delle ragazze selezionate saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Fiera del Fitness”. Chi riceverà più “like” entro le 24:00 del 23 giugno 2021 diventerà la ragazza copertina della Fiera del Fitness 2021. L’Assessorato allo Sport – conclude Milani – patrocina e sostiene tale iniziativa che conferma, ancora una volta, la vocazione spiccatamente sportiva della nostra città. Sarà un fine settimana indimenticabile, sulle orme della giornata dello Sport di tre anni fa, talmente importante e ben fatta che oltre a incassare il plauso del CONI, si meritò un servizio sul TG1 e fu citata assieme a Milano, quale miglior evento nazionale. A breve saranno resi noti tempi e modi per aderire”.