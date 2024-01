A Ciampino “Facciamo squadra”: una giornata di divertimento, sport e solidarietà

CIAMPINO – Arriva il terzo grande evento del progetto “In Rete oltre lo sport” (Finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e da Sport e Salute) dell’ASD Acqua Acetosa di Ciampino: “FACCIAMO SQUADRA”, una giornata di divertimento, sport e consapevolezza con i bambini della comunità Ucraina accolti nel territorio di Ciampino. Presso il centro sportivo Elio Orsini, domenica 28 gennaio, dalle ore 10:00.

“Sport come integrazione, divertimento e solidarietà ! Dopo l’evento di resoconto delle nostre attività estive ed il lancio di quelle autunnali con i nostri partner e le bellissime giornate di eventi de “il Natale dello sport” vi aspettiamo al Centro sportivo Elio Orsini domenica 28 Gennaio per passare insieme una giornata con al centro l’attenzione all’integrazione come filo conduttore del nostro percorso. Ci saranno infatti attività sportive e giochi per i nostri piccoli amici della comunità ucraina ospitata a Ciampino che sono stati nostri frequentatori in questi mesi. Il progetto In rete oltre lo sport ha avuto per tutto l’anno l’assidua partecipazione trasversale di bambini e adulti di ogni etnia e credo e pensiamo che lo sport sia il veicolo privilegiato per poter ribadire valori umani universali ed imprescindibili” ha dichiarato la coordinatrice dell’ASD Acqua Acetosa Angela Felici.

