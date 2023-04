A Cerveteri si festeggia il Santo Patrono, San Michele Arcangelo: tre giorni di festa nel Centro Storico

CERVETERI – A Cerveteri è tempo di festeggiare San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Città.

I Rioni di Cerveteri, insieme all’Amministrazione comunale di Cerveteri guidata dal Sindaco Elena Gubetti, con il prezioso supporto dell’Associazione 3.0, delle Strade del Vino Etrusco Romane e della ACSC Attività Centro storico di Cerveteri, hanno predisposto un programma ricco di iniziative. Tradizione, folklore, intrattenimento e musica dal vivo animeranno la città nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 maggio.

In Municipio fervono i preparativi per mettere a punto un programma che coinvolga grandi e piccini.

I festeggiamenti del Santo Patrono coinvolgeranno tutto il Centro Storico: da Piazza Santa Maria a Piazza Risorgimento, fino al Belvedere della Rocca Antica. Inoltre due appuntamenti molto attesi accompagneranno i festeggiamenti: la Fiera dei Saperi e dei Sapori di Piazza Aldo Moro, organizzata dalla Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati e la “Domenica al Museo” il 7 maggio, che consentirà l’ingresso gratuito al Museo Nazionale Cerite e alla Necropoli sito UNESCO.

Soddisfatta il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Finalmente Cerveteri torna a festeggiare il suo Patrono con una tre giorni di eventi tutti da vivere nel segno della tradizione e della festa. La tradizionale processione di lunedì 8 chiuderà una 3 giorni di festeggiamenti in cui a far da padrone sarà l’entusiasmo dei nostri fantastici Rioni, nella stupenda cornice del Centro Storico della Città. Nelle prossime ore presenteremo il programma dettagliato ma posso fin d’ora affermare che sarà una bellissima festa a cui spero partecipino tutti i miei concittadini”.

“Musica dal vivo, giochi e intrattenimento: finalmente torna a pieno regime la Festa di San Michele Arcangelo – ha commentato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – i miei complimenti, vanno a tutti i Rioni e a tutti coloro che in queste settimane, con grande spirito propositivo, si sono riuniti per pianificare insieme il programma. Con i Rioni negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha avuto un rapporto continuo e la loro partecipazione è sempre stata importantissima. Di questo, non posso che ringraziarli per il contributo e per il grande valore aggiunto per Cerveteri che da sempre rappresentano”.

“I Rioni sono tornati in grande stile – ha commentato Manuele Parroccini, Delegato ai Rapporti con i Rioni – insieme stiamo lavorando molto, accompagnati da un grande clima propositivo con il solo desiderio di offrire alla nostra città momenti di svago e di FESTA. In programma abbiamo inserito tutti quegli appuntamenti che da sempre contraddistinguono la Festa del Patrono, arricchendoli anche di tante novità: una su tutte, la prima corsa delle carrozzelle. Non mancheranno poi i classici giochi popolari e le sfide tra Rioni. Oltre a questo, spazio a stand di artigianato, mostre artistiche, musica live, Dj Set e la consueta gara del dolce. La festa vera e propria si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, mentre lunedì, giorno di San Michele Arcangelo, sarà predominante la parte religiosa, con la Processione e la benedizione alla città, anche se non mancheranno momenti di intrattenimento durante la giornata”.

“Come Delegato e attivista rionale – conclude Parroccini – sono estremamente soddisfatto del programma che stiamo definendo e che ufficializzeremo nelle prossime ore. Non mi resta altro che augurare a tutti un buon divertimento, vi aspettiamo per onorare insieme San Michele!”.